"حالته المادية لم تكن مستقرة وشعر باقتراب أجله ليلة وفاته".. أبرز المعلومات عن أحمد هيبة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل الفنان أحمد هيبة، عن عالمنا مساء الإثنين، عن عُمر ناهز الـ 48 عاما، بعد تعرضه لحادث سيارة.

ونرصد لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل في السطور التالية:

- "كان آخر أعماله، فيلم (اللعبة أمريكاني)، والذي تم طرحه فى دور العرض السينمائية خلال عام 2019، وشارك في بطولته ناهد السباعي.

- "لديه 3 أولاد أكبرهم 7 سنوات و5 سنوات و3 سنوات، وزوجته حامل في بنت رابعة".

- قال إبراهيم عمران مسؤول شؤون الممثلين لـ"الخليج 365": "أحمد هيبة كان طيب جدًا ودايما بيسعى"، ببنما قالت زوجته: "توفي زوجي في حادث تصادم" .

- "كان يشعر باقتراب أجله حينما خرج من منزله ليلة الحادث" بحسب ما قالته زوجته .

- كما قالت: "عندما ذهبت للمستشفى وجدته ميتا، وفر سائق السيارة النقل بعدما صدم الميكروباص الذي كان يستقله زوجي".

- "كان حزينا لقلة الأعمال المعروضة عليه، لأنه لم يشارك في أي عمل منذ سنوات".

- "لم يكن يمتهن مهنة أخرى غير الفن بعد تخرجه من المعهد".

- آخر كلمة قالها لزوجته بحسب تصريحاتها لمصراوي: "أنا حاسس إني مش هشوف البنت اللي جاية دي، ادعيلي بالله عليكي".

- "حالته المادية لم تكن مستقرة، ومكنش بيلاقي شغل بسهولة، وكان عايز يعيش مستور" بحسب تصريحات إبراهيم عمران مسؤول شؤون الممثلين لمصراوي.

- شارك فى العديد من الأعمال السينمائية بأدوار ثانوية منها : "حملة فريزر، اللعبة الأمريكاني، تيتة رهيبة، كدبة بيضا، أبو شنب،الجزيرة 2، مافيا،غش الزوجية، إعدام برئ، مصور قتيل،المركب، عمارة يعقوبيان، الشبح، الرجل الأبيض المتوسط، آسف على الإزعاج، الجزيرة، فرح، حرس سلاح، شباب سبايسي".

- شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية، منها: "سوبر ميرو، لما تامر ساب شوقية، السبع وصايا، تفاحة آدم، موجة حارة، طرف ثالث، تامر وشوقية ج4 ".