فيديو| نوال الزغبي تطرح "اللي اتمنيته" بتقنية HD

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، كليب "اللي اتمنيته" بتقنية الــ "HD " عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك من أجل مشاهدة أفضل، وصورة أوضح، ودقة عالية الجودة.

أغنية "اللي اتمنيته" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع طارق مدكور، ومن إخراج شريف صبري.

يذكر أن "مزيكا" قررت أن تقوم بتحويل جميع الفيديو كليبات التي قامت بإنتاجها إلى تقنية الــ "HD "، وبدأت بفيديو كليب "نور العين" للنجم عمرو دياب، وجاري تحويل باقي أغنيات النجوم أمثال وردة وراغب علامة وهاني شاكر ومصطفى قمر وهشام عباس وسميرة سعيد وأنغام ولطيفة وديانا حداد ومحمد منير قمر وحميد الشاعري ومدحت صالح وإيهاب توفيق وتامر حسني وتامر عاشور ورامي صبري وخالد سليم وجميع النجوم.