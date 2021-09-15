فهمي وهشام جمال يعلقان على مشاركتهما باحتفالية الأهلي بـ"تدشين النجمة العاشرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد فهمي والمنتج هشام جمال، التعليق على مشاركتهما في احتفالية "تدشين النجمة العاشرة" التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ونشر الفنان أحمد فهمي، صورا من الاحتفالية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك للنادي الأهلي النجمة العاشرة، وعقبال النجمة الـ ١٠٠، الأهلي القمة، شكراً إداراة النادي الأهلي وعلى رأسها الكابتن الأسطورة محمود الخطيب، شكراً الشاعر الكبير المحترم أيمن بهجت قمر، شكراً لمنتجنا المحترم ياسر خليل".

فيما نشر المنتج هشام جمال، صورة له من الاحتفالية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اتفاجئت لما نزلت من على المسرح وعرفت إن الأسطورة الكابتن محمود الخطيب وقف يسقف لنا أنا وزمايلي بعد الأغنية.. مبروك النجمة العاشرة، الأهلي القمة".

وأطلق النادي الأهلي، مساء أمس الثلاثاء، احتفالية "تدشين النجمة العاشرة" على قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي اتخذت الشئون القانونية كافة الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

وشهد حفل "تدشين النجمة العاشرة" الذي أقيم بمقر النادي بالجزيرة، حضور العديد من الرموز الرياضية، على رأسهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر، بالإضافة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحادين الإفريقي والدولي، بالإضافة للجهاز الفني للنادي الأهلي واللاعبين ولاعبو النادي القدامى.

وشارك هشام جمال وأحمد سعد ورامي جمال بالاحتفالية، وأيضا فرقة واما التي تضم أحمد الشامي وأحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي، الذين شاركوا في الحفل، وقاموا بغناء أغنية "الأهلي القمة اسم على ‏مسمى"، والتي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.