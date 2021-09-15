هكذا أحيا رامي رضوان الذكرى الأربعين لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الإعلامي رامي رضوان، الذكرى الأربعين، لوفاة حماته الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز.

ونشر رضوان، صورة تجمعه بها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة.. اليوم الـ 40 على فراقك يا أغلى وأعز وأحب وأطيب الناس.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها اللهم أجعل قبرها روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار، اللهم أغفر لها وأرحمها وأعف عنها وأكرم نزلها".

وتابع: "اللهم أبدلها دارا خيرًا من دارها وأهلاً خيرًا من أهلها وأدخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين.. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمدها برحمتك يا ارحم الراحمين.. اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وارها مكانها من الجنة، وقل لها أدخلى من أي باب تشائين.. اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم".

واستكمل: "اللهم أرزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك، اللهم أرجع نفسها إليك راضية مرضية وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين، اللهم إني أسالك الفردوس الأعلى نزلا لها، اللهم ابني لها بيتا في الجنة وأجعل ملتقاها هناك بزوجها، اللهم أسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا، اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك".

وأضاف: "اللهم أكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والاخيار والأبرار، اللهم اكتبها عندك من الصابرين وجازها جزاء الصابرين، اللهم إنها في كفالتك وفي ضيافتك فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان، اللهم افتح لها أبواب جنتك وأبواب رحمتك أجمعين، اللهم إني أسالك يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلها من الذين إذا احسنوا استبشروا".

واختتم دعاءه: "اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تكون ممن بشرت عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان، اللهم إني اسالك لها الدرجات العلى من الجنة وادخلها الجنة وأسالك لها خلاصا من النار سالمة، وأدخلها الجنة آمنة.. اللهم اغفر لدلال عبد العزيز و سمير غانم وارحمهما وأعف عنهما وأفتح أبواب السماء لروحهما برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل السكينة والصبر على بناتهما دنيا وإيمي وأجبر خاطرهما يا رب".

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.