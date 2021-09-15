22 سبتمبر.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري بالأعلى للثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة ، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٢ سبتمبر الحالي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري ، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان .

من المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها ، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح ، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم .

يشار إلى أن الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تنطلق في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل علي جميع مسارح القاهرة تحت عنوان (الكاتب المسرحي المصري) ، ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في قطاعات العرض المسرحي في مصر وذلك من اجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية ، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الانسان وكذلك تشجيع المبدعين من فنانين المسرح علي التنافس الخلاق .

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة د. إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وتحمل الدورة عنوان "الكاتب المسرحي المصري"