سارة كريم تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "إجازة مفتوحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أبدت الفنانة الشابة سارة كريم سعادتها بالمشاركة فى مسلسل "إجازة مفتوحة" الذي يعرض حاليًا على قناة on.

وأكدت سارة أن المخرج محمد عبدالرحمن حماقي قام بترشيحها للمشاركة في المسلسل نظرًا لإيمانه بموهبتها وقدراتها التمثيلية الجيدة لافتة إلى أن هذا العمل يعد الثاني الذي يجمعها بحماقي بعد ترشيحه لها في الجزء الأول من مسلسل "اللعبة"، حيث أنه كان المخرج المنفذ للعمل، وأشادت بتعاونه الراقي والمبدع مع جميع الممثلين ووجهت الشكر له.

وأضافت أن مشاهدها في العمل جمعتها بالفنانة دنيا ماهر مؤكدة أن التعاون معها ممتع.

وتابعت أنها تجسد خلال الأحداث شخصية سكرتيرة في مكتب المحامية حنان التي تجسده الفنانه دنيا ماهر.

واستطردت أن شخصيتها في المسلسل تعبر عن مدي كراهيتها للرجال لذلك اختارت أن تكون وظيفتها لدى محامية مختصة في قضايا الخلع.

واختتمت أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد "يوم الحداد الوطني للمكسيك" الذي من المقرر عرضه على نتفليكس وهو فيلم قصير بطولة آسر ياسين ومحمد لطفي، إخراج خيري بشارة.

يشار إلى أن مسلسل "إجازة مفتوحة" تدور قصته حول المشاكل التي تواجهها العائلات سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسي ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسي.

مسلسل "إجازة مفتوحة" يعرض حاليًا على قناة ON وهو من بطولة شريف منير ولقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

يذكر أن سارة كريم شاركت مؤخرًا في العديد من الأعمال بالمسرح والسينما والدراما منها مسرحية "الأستاذ بطة" ومسرحية "الحالة توهان" ومسلسل: "عد تنازلي" ، "ونوس"، "هبة رجل الغراب"، "يوميات زوجة مفروسة" ومسلسل "جمال الحريم"، "أسود فاتح"، "اللعبة" ، "الطوفان"، "الشارع اللي ورانا" وفيلم "صندوق الدنيا" و "رامي الاعتصامي".