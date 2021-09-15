كارلوس عازار: إلى اللقاء القريب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

نشر الممثل اللبناني كارلوس عازار صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدا فيها يلقي السلام وكتب: “إلى اللقاء القريب.. انا بس بصلواتكن وبدعواتكن بنجح.. انتو الناس الحلوين بحياتي.. ادعولي”.

وأثار المنشور دهشة وصدمة الجمهور، وتساءلوا عن وجهته المقبلة.

وعلق العديد من الفنانين الممثلين والمتابعين على منشور عازار، متمنيين له التوفيق، إذ كتبت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن: “كل التوفيق كارلوستي”، كما قال الفنان اللبناني مايك ماسي معلقاً: “بالتوفيق على طول صديقي”.

وفي وقت سابق، انتشر عبر مواقع التواصل فيديو لكارلوس يروي من خلاله بطريقة طريفة معاناته مع انقطاع الكهرباء.

وقال عازار: “مش قادرين نتنفّس ولا نشتغل مثل كل العالم”.