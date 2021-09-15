فن ومشاهير

بالصورة: أول ظهور لإبن هبة طوجي

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

هبة طوجي وابراهيم معلوف

نشر الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف زوج الفنانة اللبنانية هبة طوجي صورة له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وهو يحمل إبنه نائل بين كفيه.

ويعدّ هذا الظهور الأول لنائل، وانهال المتابعون بالتعليقات عن نعومته وحجمه الصغير، متمنين له دوام الصحة والعافية، وأن تكون أيامه مليئة بالسعادة والفرح.

الجدير بالذكر، أن إبراهيم كان قد أعلن حمل هبة، من خلال نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لهما وهما يتصدران غلاف مجلة “Paris Match”، وظهرت هبة بالصور ببطن منتفخ، لتعود طوجي بعدها وتبشر متابعيها بولادتها من خلال صورة نشرتها تظهر يد الطفل مع يد أبيه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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