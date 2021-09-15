كريم بنزيمة يكشف “سر” ارتدائه ضمادات اليد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

لطالما كانت ضمادات اليد التي يضعها النجم الفرنسي كريم بنزيمة خلال المبارايات تثير التساؤلات حول سبب وضعها، وكشف قائد نادي ريال مدريد الإسباني سر وضعه لضمادات على يده اليمنى بشكل مستمر، فيما تحدث أن الميرينغي سيقاتل لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ويلتقي ريال مدريد مع إنتر ميلانو في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، في المباراة التي ستقام على ملعب سان سيرو.

وقال بنزيمة في المؤتمر الصحفي للمباراة: “لا اعتقد أن هناك أسرار في بدايتي الرائعة للموسم، أنا أعمل بجد كل يوم، وأحافظ على نفسي نفسيا وبدنيا من بداية لنهاية الحصة التدريبية”.

وأوضح “ضمادات اليد؟ أجريت لي عملية جراحية مرة واحدة، ثم اضررت إلى الانتظار شهرين وأردت اللعب، وجرحت نفسي مرة أخرى والآن لا يمكنني التوقف عن اللعب لإجراء جراحة أخرى”.

واستمر “ريال مدريد فريق قوي، ما يجب فعله هو مساعدة الفريق كما أفعل بتسجيل وصناعة الأهداف، يجب علينا الفوز بشيء ولكن ذلك يعود للفريق بأكلمه”.

وتابع “الفوز بالكرة الذهبية؟ هذا شيء لا يسلبني نومي، حلم كل اللاعبين لكن الشيء الأكثر أهمية هو ما أفعله مع فريقي، إذا كان بإمكاني المساعدة في الفوز بالألقاب سأفعل ذلك، أنا استحق ذلك واستحق التواجد في هذا المستوى”.

وشدد “فينيسيوس لاعب صغير ولكنه يتمتع بالخبرة بالفعل، هو يساعدنا كثيرا بأهدافه وسرعته، أنا دائما معه وأستطيع مساعدته أكثر”.

وأضاف “المشاكل الدفاعية؟ هي مشكلة الفريق بأكمله، نحن في الملعب نحاول الفوز ولا نريد أن تستقبل شباكنا ثم نحرز عدة أهداف أهداف، هذه أشياء نراها كل يوم في التدريبات”.

وأتم “بالنسبة لي فإن دوري أبطال أوروبا هو المنافسة الأكثر ضغطا، جميع الفرق قوية جدا وأي أحد يمكنه الفوز، لدينا فريق جيد وسنقاتل للفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وأوقعت القرعة ريال مدريد في المجموعة الرابعة بجانب كل من إنتر ميلانو الإيطالي وشاختار دونستيك الأوكراني وشريف تيراسبول المولدوفي.