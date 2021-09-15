وائل كفوري يشكر جمهوره: “انشالله مِنعَيّد سَوا بِظروف أفضَل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شكر النجم اللبناني وائل كفوري، جمهوره الذي هنأه بمناسبة عيد ميلاده، الذي صادف يوم أمس الثلاثاء 14 أيلول/سبتمبر.

وكتب وائل كفوري عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “بِشكِركُن مِن قَلب قَلبي على معايداتكُم ورسايلكُم الحاملة هالكَمّ مِن الحُبّ والوفا والصّدق، وانشالله بالسنين القادمة مِنعَيّد سَوا بِظروف أفضَل. بحِبّكن”.

وكان هاشتاغ “HappyBirthdayWael” قد تصدّر في هذه المناسبة، الترند بالمرتبة الأولى على موقع “تويتر” في لبنان والسعودية والإمارات وغيرها من البلدان العربية.

على صعيد آخر، لايزال كليب أغنية “البنت القوية”، للنجم وائل كفوري، يحصد النجاح ويحقق مشاهدات عالية ويتصدر قائمة الأكثر تداولاً، منذ طرحه على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، في 12 يوليو الماضي.

وحقق كليب “البنت القوية” 60 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”. تدور فكرة الكليب حول فيديو يجمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، في لقاء دعا له وائل بمنزله في منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، في جو يغمره المرح والسعادة.

وتعاون كفوري في أغنية “البنت القوية” مع سليم عساف، الذي وضع كلمات وألحان الأغنية وتولى توزيعها المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.