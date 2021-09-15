عودة لنوستالجيا التسعينات.. مصطفى كامل يطرح آخر أغنيات ألبومه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: طرح الفنان مصطفى كامل، أحدث أغاني ألبومه الجديد “وجع قلبي”، والتي تحمل اسم “اتعلمت من الليالي”، عبر قناته على “يوتيوب”.

وأشاد جمهوره بالأغنية، مشيرين إلى أنها أعادتهم إلى أغاني التسعينات وأوائل الألفية التي قدّمها الفنان المصري، وحقق من خلالها شهرةً واسعةً.

وأغنية “اتعلمت من الليالي” هي ثامن أغاني ألبوم وجع قلبي، من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير، وميكس وماستر أحمد جودة.

وكان الفنان المصري قد طرح أخيراً أغنية اسكت، وهي سابع أغنيات الألبوم، وسبقتها أغنية “وجع قلبي”، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، وهندسة صوت أحمد جودة، وتوزيع تامر صقر، وحققت نجاحاً كبيراً وقت طرحها على “يوتيوب”.