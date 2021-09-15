بريتني سبيرز تثير قلق محبيها بإغلاق حسابها على “انستغرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أغلقت المغنية الأميركية بريتني سبيرز حسابها على “انستغرام” يوم الثلثاء. وأخبر مصدر لـ”إي تي” ET أنّ النجمة (39 عاماً)، تأخذ استراحةً.

إلا أن إغلاق الحساب سبب قلقاً لمعجبيها حيث كانت سبيرز تتواصل معهم من خلاله في ظل حربها ضد والدها لإنهاء وصيته عليها. وأضاف المصدر أن سبيرز قالت سابقاً “إنّها تترقب أن أخذ استراحة تستحقها تماماً كما يفعل العديد من المشاهير. وهذا كلّ ما في الأمر”.

كما طمأنت سبيرز معجبيها من خلال تغريدةٍ نشرتها على “تويتر” يوم الثلثاء مشيرةً إلى أنها ستعود مجدداً وكتبت: “لا تقلقوا يا أصدقاء، سأحظى باستراحة قصيرة فحسب للاحتفال بخطوبتي! سأعود قريباً”.

وكان آخر منشور لسبيرز على “انستغرام” عبارة عن مقال كُتب فيه: “ما نحتاجه هو أن ينشأ الأطفال واثقين بذكائهم ومعلوماتهم الخاصة بدل أن يؤمّنوا للمصادر الخارجية من دون تفكير”.

وعلّقت سبيرز: “نشأت في عالمٍ يسيطر فيه شخصٌ آخر على تصرفاتي كلّها حرفيّاً. أتمنى أن تصل هذه الرسالة لمن يشعر أنه مشوش أو يُتلاعب به من قبل النظام! لقد انتظرت 13 عاماً للحصول على حريتي! أشكر فريق #FreeBritney إنكم رائعون! أحبكم كثيراً وليبارككم الرب!”.