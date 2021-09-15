باريش أردوتش وفهرية أفجين للمرة الأولى معاً.. وانقسام الآراء حولهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عرض أمس الإعلان الثاني للمسلسل التركي التاريخي “الب ارسلان” الذي يؤدي بطولته باريش أردوتش وفهرية أفجين.

وشهد الإعلان الثاني الظهور الأول لفهرية وجهاً لوجه أمام أردوتش، في ثنائبة جديدة على الشاشة التركية.الإعلان وبمجرد صدوره، تصدّر الترند التركي والعربي، كما تربّع اسم فهريه الترند، وحقق الإعلان الذي نشرته في حسابها عبر “إنستغرام” خلال الساعات الخمس الأولى من نشره أكثر من مليون مشاهدة.

فهرية التي تقف للمرة الأولى أمام باريش أردوتش، في تجربتهما الأولى للأعمال التاريخية، انقسمت الآراء حولهما، حيث اعتبر البعض أنهما يشكلان ثنائياً متناسقاً وجميلاً، في حين رأى البعض انعدام التوافق بينهما وأن نوعية الأعمال التاريخية لا تليق بهما.وكانت فهرية واردوتش خضعا لتدريبات مكثفة على ركوب الخيل واستخدام السيف قبل البدء بتصوير العمل.