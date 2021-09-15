صور من ذهب ينشرها مكسيم خليل لوالدته الراحلة: زمن الفنّ لأجل الفنّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الممثّل مكسيم خليل جمهوره وأصدقاء والدته الراحلة مصمّمة الماكياج الروسيّة ستيلا خليل مختارات أرشيفيّة، تظهر فيها مع أهمّ نجوم الدراما السورية والمصرية، موجّهاً من خلالها تحيّة إلى روحها.وظهرت والدة مكسيم في الصور إلى جانب العديد من الفنّانين هم: أبو عنتر، عماد حمدي، منى واصف، رشيد عساف، وأرفق خليل الصور بتعليق: “صور من أرشيف ماما، من الزمن الجميل، زمن الفنّ لأجل الفنّ”.

ونعى خليل والدته بكلمات مؤثّرة خلال إعلانه عن خبر وفاتها، وتوجّه إليها قائلاً: “إلى المرأة التي هزّت جدران قلبي. أرى روحك تعبُر بين مسارح دمشق، أراها تسير في الحواري القديمة التي أحبّت. خلف مرآة الممثل، وكواليس القباني، وتاريخ المعهد العالي، بين دُمَّر والأمويين. أراها تهرب من جسدٍ ما عاد يشبهها. قويةً كما كانت، حرّةً كما كانت، مخلصة. أراها في مكانها بين يديّ الرب، محاطة بأصدقاء الزمن الجميل حيث لا مكان سوى للضحك”.

وتابع: “أراها في سمائي تنظر إليّ في غُربتي، تُمسك يديَّ في وحدتي الطويلة. منذ الطفولة وحتّى الأبدية. تحرسني إلى حين اللقاء. تحضنني إلى يوم الدين، أراها الآن مطمئنّة، بحمى الرحمن، كما تستحق. ستيلا، حبيبتي، “يتيم أنا الآن يا أمي”.