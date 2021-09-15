أسما لمنوّر تتحدّث للمرّة الأولى عن خلعها لزوجها وابنها المصاب بالتوحّد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة المغربية أسما لمنوّر ضيفة في برنامج “AB Talks” الذي يقدّمه أنس بوخش على قناته في “يوتيوب”.

وتحدّثت لمنوّر خلال اللقاء للمرة الأولى عن حياتها الخاصة، كاشفة أنّها هي من قامت بخلع زوجها بعد وصول علاقتهما إلى حائط مسدود، معترفة أنّها كانت تخاف من الفشل، وحاولت جهدها أن تعطي زواجها فرصة، لكن بعد ولادة ابنها آدم عزمت قرارها بالخلع وإنهاء الزواج.

وقالت إنّ الدرس الذي تعلّمته ألا تعيد تجربة الزواج مرة أخرى.

كما تحدّثت لمنوّر خلال الحلقة عن ابنها المصاب بالتوحّد، مشيرة إلى أنّه يحتاج لعناية خاصة ومتابعة دقيقة، مضيفة أن عائلتها ساعدتها في تجاوز الكثير من العقبات، وألمحت إلى عدم تحمّل والد ابنها لأيّ مسؤولية تجاهه.

كما اعترفت أنّ لديها وسواساً وخوفاً، وتحرص على متابعة أمور عائلتها بنفسها، مشيرة إلى أنّ هذا الاهتمام زاد خلال فترة انتشار جائحة كورونا.

وتطرّقت إلى معاناتها مع تجربة التعليم عن بعد، لأنّ ابنها له وضع خاص، ويجب ألا يتعرّض كثيراً لشاشات الأجهزة الالكترونية.

واعتبرت لمنوّر أنّ فترة الحظر العام عرّفتها على نفسها أكثر، واكتشفت أنّها تحب البقاء في المنزل مع عائلتها أكثر من الاختلاط بالناس.