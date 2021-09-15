أحمد فلوكس.. براءة من تهمة إزعاج رجل أعمال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد فلوكس، صدور حكم من القضاء المصري لصالحه بالبراءة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “إزعاج رجل أعمال”، مشيرًا إلى أنه يشكر القضاء المصري على عدالته، ويحمد الله أنه جاء له بحقه، وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد “آيات ربانية” للانتقام من كل من حاولوا الإساءة إلى سمعته ظلما وعدوانا.

فلوكس نشر صورة رسمية من جدول نيابة جنح مستأنف شمال الجيزة تظهر الحكم النهائي في قضيته، وعلق عليها عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم.. رزقني الله بقضاء مصر العادل الشامخ دائمًا أدامه الله على مصر نعمة وكان نصرة لكل مظلوم.. أول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورتي في أول قضية المعروفة إعلاميًا بخبر حبسي لإزعاج رجل أعمال.

تابع أحمد فلوكس في منشوره: براءة ورفض الدعوى.. وسيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية والرجوع بالحق المدني للتشهير بي واستغلال اسمي.. وسيكون شهر ملئ بكل الردود الربانية على الجميع.

وواصل أحمد فلوكس قائلا: أتمنى من الإعلام وكل ما نشر خبر حبسي أن يكون منصف وأن ينشر خبر براءتي بنفس القوة والانتشار في كل مواقع مصر وخارجها بعد حملة التشويه التي حدثت.. أعلم أني سأشاهد آيات الله في رجوع حقي وإثبات براءتي في كل ما رايته طيلة السنتين… ربنا كبير.

يذكر أن أحمد فلوكس قام مؤخرا بإحياء الذكرى الرابعة لعدم مشاركته في أي عمل فني، مؤكدا أن السبب وراء هذا الاقصاء المتعمد شخص لا يعرفه.

أحمد فلوكس، نشر صورة مضحكة له وهو متنكر بشخصية رجل ضعيف الفهم، وعلق عليها قائلا: الحمد الله النهارده بحتفل برابع سنة ليا بعيدا عن الفن بسبب أحد لا أعلم من هو ولكن من موقعي أحب اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أهلك.. اصبر ربنا كبير.

يذكر ان أحمد فلوكس ظهر للمرة الأخيرة فنيا في فيلم “الممر” مع النجم أحمد عز، وواجه مؤخرا أزمة كبرى بعدما قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، بمعاقبته، بالحبس لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.