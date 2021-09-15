شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى وصبا مبارك تناقشان قضايا النساء داخل السجون فى "عنبر 10" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسلسل "عنبر 10"، من بطولة سلاف فواخرجى وصبا مبارك، قضايا النساء التى هزت الرأى العام داخل سجن النسا، ويكتب المعالجة الدرامية لهذا العمل الذى يصوره صناعه فى بيروت، المؤلفان هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، ويخرجه على العلى.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف الدول العربية، السعودية، العراق، سوريا، القاهرة وبيروت وهم: سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غريتا عون وغيرهم.

وكان أخر ظهور للفنانة صبا مبارك فى مسلسل "نمرة اتنين"، الذى شارك فى بطولته كل من عمرو يوسف ونهى عابدين وبسنت شوقى، وعرض على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت، حيث دارت أحداثه فى 8 حلقات متصلة منفصلة، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين ويقوم ببطولة الحكايات عدد من النجوم المصريين والعرب.