شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تحذف حسابها على موقع إنستجرام .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت النجمة بريتنى سبيرز متابعيها بحذف حسابها على موقع انستجرام مما جعل كثيرين يتكهنوا بأن الأمر يتعلق بمشكلة ما، إلا أن موقع CNN بدوره نشر تقرير حول الأسباب أوضح فيه الأمر مؤكداً أن بريتنى سبيرز التي احتفلت بخطبتها مؤخراً أقدمت على تلك الخطوة، بناء على رغبتها في عدم التفاعل مع متابعيها بنفس الصورة.

وأضاف التقرير استناداً إلى مصادر مقربة من بريتنى سبيرز أنها تعتزم الفترة القادمة التركيز على حياتها بصحبة خطيبها بجانب مشاريعها الفنية.

يأتى هذا فيما طلب والد بيرتنى سبيرز، رسميا من المحكمة إنهاء الوصاية المفروضة على ابنته منذ سنوات فيما يخص حياتها الشخصية وشئونها المالية على حد سواء، وذلك بعد 13 عاما بين المحاكم والفضائح ستتخلص المغنية العالمية بريتني سبيرز من وصاية والدها، حسبما نشرت مجلة people

ولاقت قضية سبيرز ووالدها تغطية إعلامية واسعة لكف يده عن شئونها، قبل الشهر الماضي للتخلي عن تولي وصاية نجمة البوب، كما لاقت دعم الكثير من النجوم، فيما أعرب والدها عن رغبته في التعاون مع المحكمة والمحامي الجديد لابنته تمهيدا لانتقال سلس إلى وصيّ جديد.

وكان هذا التدبير يتيح للوالد التحكم بالكامل بالموارد المالية لابنته منذ 2008 عندما أثار الوضع النفسي لابنته القلق بعدما سقطت سقوطا مدويا حظي بتغطية إعلامية واسعة.