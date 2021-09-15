شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ونيللى كريم يتعاقدان على مسلسل جديد بعنوان "جسر" لـ بيتر ميمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عمرو سعد لـ"الخليج 365" إنه تعاقد هو والفنانة نيللى كريم على مسلسل جديد يحمل اسم "جسر" من إخراج بيتر ميمى، وجارى ترشيح عدد من الأبطال، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الالكترونية خلال الفترة المقبلة.

وظهر النجم عمرو سعد كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 1"، والذى عرض فى موسم رمضان قبل الماضى مع نفس المخرج بيتر ميمى، حيث ذهب مع "المنسى" الذى جسد شخصيته أمير كرارة فى عملية القبض على "أبو صهيب" القناص التكفيرى، بعدما حددوا المكان الذى يتواجد فيه لتلقى العلاج.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبد الخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وعرض على قناة "ON E" .

وأكد عمرو سعد، مؤخرا أنه قام بشراء حقوق رواية "أولاد حارتنا" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ كجزء من مشروع يعمل عليه يضم أكثر من عمل للأديب الراحل.

وكشف عمرو سعد، فى تصريحات تلفزيونية عن أن شكل رواية "أولاد حارتنا" بعد شراء حقوق عرضها ستكون أقرب إلى مجموعة أفلام قد تصل إلى خمسة أجزاء.