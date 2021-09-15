صورة صادمة – كندة علوش تخسر نصف وزنها وتظهر بإطلالة باهـتة.. وتثير القلق بتعليق عن المرض والحزن.. شاهد التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 05:48 مساءً - أثارت الفنانة السورية كندة علوش جدلًا واسعًا بين جمهورها، بعد نشرها صورة حديثة لها ظهرت فيها بإطلالة مخــتلفة كثيرًا، وظهرت “كندة” في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص بموقع الصور “إنستجرام”، بعد خسارتها للكثير من وزنهــا، وبدت بمــــلامح باهــــتـة.

الفنانة السورية أثارت الجــــدل حول شعورها بالمـــرض والحـــزن، بتعليق كتبت فيه: “مهما كنتو تعـــبانين زعـــلانين مضـــغوطين.. حاولوا تبتسمو..من قلبكم.. حتحسو براحة حقيقية وحتريحو الناس الي حواليكن”.

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من ناحية أخري، تعاقدت الفنانة السورية كندة علوش والفنانة المصرية إنجي المقدم على مسلسل جديد يحمل اسم «الستات بتعرف تقتل» من إخراج محمد سلامة.

وتواصل الشركة المنتجة لمسلسل «الستات بتعرف تقتل» في التحضير والاستقرار على باقي الأبطال، على أن يبدأ تصويره في شهر أغسطس الجاري، حيث يجري مخرج العمل معاينة أماكن التصوير، ومن المتوقع أن يلاقي المسلسل نجاحًا واسعًا.

المسلسل تدور أحداثه في 12 حلقة، وتحيط به حالة من الغموض، ومن المقرر عرضه على منصة “شاهد VIP” الإلكترونية، مؤكدا أنه يجري عقد الجلسات التحضيرية مع فريق العمل للاتفاق على تفاصيل العمل، والمسلسل يضم عددا كبيرا من الأبطال: كندة علوش وإنجي المقدم وأحمد توفيق وغيرهم الكثير من النجوم.

فيما كانت آخر أعمال كندة علوش حكاية «ضي القمر» من «مسلسل إلا أنا»، والمسلسل عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

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