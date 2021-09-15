أحمد سعد : ” الناس يتعاملون معي مثل المضاد الحيوي كل 12 ساعة تشتمني

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 05:48 مساءً - أعرب الفنان ” أحمد سعد ” عن إنزعاجه واستيائه من الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تصل إلى السب والشتم وهو الأمر الذي يؤثر عليه بشكل كبير .

وأشار أحمد سعد إلى أنه بسبب ذلك قرر الابتعاد عن قراءة تعليقات المتابعين على منشوراته واكتفائه بالتواصل مع جمهوره والتعرف على آرائهم في حفلاته الغنائية فقط .

فقال : ” الناس على السوشيال ميديا بتشتمني 24 ساعة حتى إنهم يتعاملون معي مثل المضاد الحيوي كل 12 ساعة تشتمني ” .

وتابع : ” حاولت اكتساب رضاهم من خلال نشر مقطع صوتي لي وأنا أقرأ القرآن الكريم ولكن أيضاً انتقدوني .. كذلك حدثت نفس الانتقادات على صور كتب كتابي فاقتنعت بأن العيب ليس فيَّ بل فيهم ” .

وأضاف أحمد سعد : ” نفسيتي بتتأثر جداً من شتيمة الناس وانتقادهم لي لذلك قررت الابتعاد عن قراءة التعليقات على منشوراتي بالسوشيال ميديا واقتصرت على مقابلة جمهوري والتعرف إلى آرائه من خلال الحفلات الغنائية فقط ” .

يذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد تعرض إلى هجوم من جانب إحدى المتابعات والتي زعمت رفضه لإحياء حفل زفاف في طنطا لأنهم ” فلاحين ” على حد قولها .. فقالت : ” كنت بقدرك وأحب أسمع أغانيك بس لما جيت فرح عندنا في طنطا وعشان الفيلا بعيد قولت أنا مبنزلش فلاحين ” .

واستكملت : ” وأنت أصلاً متعرفش إحنا فلاحين ولا لأ وأعتقد عرفتنا لما جيت وشوفت الفرح والمستوى ومستويات الناس .. بس للعلم الفلاحين ناس محترمين جداً وبيقدروا الناس جداً وشكراً ليك ” .

وخرج أحمد سعد للدفاع عن نفسه نافيا ماحدث فقال : ” معلوماتك مغلوطة لأن ده تالت فرح ليا في نفس المكان وأنا أتمني أكون في جدعنة ورجولة وشرف الفلاحين ” .