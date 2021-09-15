تطورات الحالة الصحية للشاعر ” أمير طعيمة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 05:48 مساءً - نشر الشاعر ” أمير طعيمة ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تطورات حالته الصحية بعد أن أعلنت زوجته ” جيني ” في الأيام الماضية عن مروره بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى .
فكتب أمير طعيمة في منشوره : ” عايز أشكر كل أصدقائي وكل الناس اللي ما اعرفهمش شخصيا علي سؤالكم عني .. كانوا كام يوم صعبين ” .
وتابع : ” بس بقيت أفضل برحمة ربنا ومن بعده دعواتكم وتمنياتكم الطيبة .. بعتذر عن الرسايل اللي ما ردتش عليها لأن فعلا كانت طاقتي صفر الكام يوم اللي فاتوا ” .
وأضاف أمير طعيمة موجها الشكر إلى زوجته : ” شكرا يا حبيبتي علي كل حاجة وعلى كل اللي اتحملتيه وأنا عارف أنه ما كانش وقته خالص مع دخول المدارس بس مش بإيدي بقي ” .
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