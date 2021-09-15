الفنانة المصرية دنيا سمير غانم تحيي ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدتها

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أحيت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، متأثرة بإصابتها بكورونا.



ونشرت دنيا صورة لوالدتها عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام"، ووجهت لها الدعاء قائلة: "النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أمي.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار".

وأضافت: "اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها.. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين.. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمدها برحمتك يا أرحم الراحمين.. اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وأرها مكانها من الجنة وقل لها ادخلي من أي باب تشائين".

وتابعت: "اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.. اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك.. اللهم ارجع نفسها إليك راضية مرضية وأدخلها في جنتك مع عبادك الصالحين، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى نزلا لها، اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقاها هناك بزوجها، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا".

واختتمت: "اللهم اظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اكتبها عندك من الصابرين وجازها جزاء الصابرين، اللهم انها في كفالتك وفي ضيافتك فهل جزاء الضيف إلا الإكرام و الإحسان.. اللهم افتح لها أبواب جنتك وأبواب رحمتك أجمعين.. اللهم إني أسالك يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلها من الذين إذا أحسنوا استبشروا، اللهم إني أسالك يا أرحم الراحمين أن تكون ممن بشرت عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان، اللهم إني أسألك لها الدرجات العلى من الجنة وادخلها الجنة وأسألك لها خلاصا من النار سالمة وادخلها الجنة آمنة.. اللهم أغفر لأمي وأبي وارحمهما وأعف عنهما وافتح أبواب السماء لروحهما برحمتك يا أرحم الراحمين".

وغيب الموت، الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز (61 عاما)، في 7 أغسطس/آب الماضي، بعد مضاعفات، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ورحلت دلال عبدالعزيز بعد 3 أشهر فقط من وفاة زوجها الفنان سمير غانم الذي وافته المنية في مايو/أيار عن عمر 84 عاما بفيروس كورونا.