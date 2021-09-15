شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة جيمس بوند:واجهتنى صعوبات حتى حصلت على توقيع مشاركة رامى مالك فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مخرجة فيلم No Time to Dieالذى يعد آخر أفلام سلسلة جيمس بوند للممثل دانيال كريج عن الصعوبات العديدة التي واجهتها للتوقيع مع رامي مالك من أجل المشاركة ببطولة الفيلم أمام كريج في دور الفتى الشرير الذى يحاول قتل جيمس بوند، وذلك خلال تصريحات لموقع Entertainment Weekly.

وأكدت خلال التصريحات أنهم اختاروا رامي مالك للمشاركة بالعمل عام 2018، بالتزامن مع فوزه بأول جائزة أوسكار له، وهو ما صعب المهمة حيث اتصلوا كثيراً بوكلائه من أجل موافقته على المشاركة على الانضمام لفيلم جيمس بوند إلا أنه وكيله لم يكن يسهل الأمور على الاطلاق.



رامى مالك

وأضافت أنها قررت الوصول لرامي مالك بنفسها، فذهبت إلى عرض فيلم Bohemian Rhapsody، حيث كان يتواجد هناك، وقابلته بعد العرض مؤكدة له أنهم يحاولوا الوصول له من فترة ليؤكد أن وكيله لم يخبره من الأساس.

وختمت كلامها بأنه بمجرد إخباره اتصل بهم في اليوم التالى، وذهب للتوقيع بعدما وافق على الأمر وأعجب بدوره على الفور، مما سهل الأمور تماما.