شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تنتهى من تصوير حلقتين فى مسلسل "جانب مظلم" مع إياد نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نيللى كريم لـ"الخليج 365"، إنها انتهت من تصوير حلقتين منفصلتين من مسلسل "جانب مظلم"، مع كل من إياد نصار وأحمد داوود، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية وهو من إخراج كريستوفر صابر.

وكانت الفنانة نيللى كريم، قد قالت لـ"الخليج 365"، إنها تظهر كضيفة شرف في مسلسل "وعد إبليس" بطولة النجم عمرو يوسف، حيث انتهت من تصوير حلقة ضمن أحداثه في أحد الديكورات، وقرر صناع العمل عرض المسلسل خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انتهى عمرو من تصوير حوالى 3 حلقات، ويعد المسلسل أول أعمال عمرو يوسف في عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط.

مسلسل "وعد إبليس" كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للاسم الجديد، ويجسد عمرو يوسف ضمن أحداث العمل رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويشارك في بطولته كل من رزان مغربى ومريم الخشت ومحمد مرزيان ومها أبو عوف وآخرون ومن إخراج البريطاني كولين تيج.

وأضافت النجمة نيللى كريم في تصريحاتها أنها تواصل تصوير فيلم "السرب" بطولة النجم احمد السقا وآسر ياسين وشريف منير وكريم فهمى وآخرون، وتجسد أحد الأدوار الهامة ضمن أحداثه، حيث انتهى مخرج العمل أحمد نادر جلال من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم قبل توقف تصويره.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.