عبد المجيد عبد الله يطرح "فازت إرادتنا" عن دور الشعب السعودى وقيادته في مواجهة كورونا

القاهرة - سامية سيد - طرح نجم الخليج عبد المجيد عبد الله أحدث أغانيه بعنوان "فازت إرادتنا"، عن دور القيادة السعودية والشعب السعودى في مواجهة جائحة كورونا، وتقول كلمات الأغنية: "شكرا لله، شكرا قيادتنا، إحنا شعب جبار، بالعزم والإصرار حققنا غايتنا، شكرا لله شكرا قيادتنا"، الأغنية من كلمات د.صالح الشادى، وألحان عبد العزيز المعنى، وتوزيع هشام السكران.

كان المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله، قد عاد للساحة الغنائية مرة أخرى، بعد غياب أكثر من 7 سنوات أبتعد فيها عن إصدار ألبومات جديدة، حيث طرح الشهر الماضى ألبومه الغنائى الجديد "عالم موازى".



كليب عبد المجيد عبد الله (1)

وضم الألبوم 22 أغنية جديدة تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع الموسيقى عصام الشريطى، والملحن ياسر بو علير.

يذكرأن سبب ابتعاد النجم السعودى عن الغناء فترة طويلة جاء بسبب مرضه الذى كشف عنه من قبل، حيث قال إنه عانى لمدة طويلة خلال الفترة الماضية من آلام شديدة فى الأذن الداخلية، بسبب مرض اسمه "مانير" ليس له علاج.

وأوضح الفنان السعودى، فى لقاء إذاعى، أن هذا المرض له أعراض عدة، كالدوخة والغثيان، تزداد فى بعض الأوقات، إلا أنه مرضا تافها وليس مزعجا.



كليب عبد المجيد عبد الله (2)



عبد المجيد عبد الله