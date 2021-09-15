ملحن "مين يستاهلك".. حميد الشاعري صاحب فكرة تقديمها دويتو مع محمد منير‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حدد الفنان حميد الشاعري الأسبوع المقبل لتسجيل أغنية "مين يستاهلك"، التي يقدمها بمشاركة الفنان محمد منير، وهي من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع نديم الشاعري.

الملحن فارس فهمي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"الفنان حميد الشاعري هو صاحب فكرة تقديم أغنية "مين يستاهلك" دويتو مع الفنان محمد منير، ومن حماسه لها كان صاحب المبادرة في الحديث مع الفنان محمد منير، وبعد إقناعه بالفكرة حدد الأسبوع القادم للتسجيل في الأستديو الخاص به، بعد انتهاء الموزع الموسيقي نديم الشاعري من توزيعها".

وأضاف:"الأغنية من البداية عرضت العام الماضي بالفعل على الفنان محمد منير، وكان من المقرر يقدمها منفردا، ثم بعد فترة قمت بعرضها على الفنان حميد الشاعري، وعن إعجاب بها رحب بتقديمها، على أن تقدم دويتو يجمعه مع الفنان محمد منير، وذلك قبل أن أخبره أني سبق وقمت بعرضها على الكينج".

الفنان حميد الشاعري سبق وقدم مع الفنان محمد منير أغنية "أكيد"، في الألبوم الذي حمل اسم الأغنية وصدر عام 1986، وهي من كلمات الشاعر عبد الرحمن أبو سنة، وألحان وتوزيع حميد.

حميد أحيا مؤخرا بمشاركة الفنان هشام عباس، الحفل الذي أقيم في الساحل الشمالي تحت عنوان "تسعيناتي"، وطرح أغنية "زحمة الأيام"، بمشاركة مصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، وهي من كلمات الشاعر الراحل سامح العجمي، وألحان الملحن الراحل أشرف سالم.