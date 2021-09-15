فيديو| باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد نجلها العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني بعيد ميلاد نجلها العاشر، الموافق اليوم 15 سبتمبر الجاري.

ونشرت باسكال مقطع فيديو لصورًا مجمعة تجمعها بنجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"صارو عشر سنين يا حبيب قلبي، وهيدا فيديو من أول عيد ميلاده للعشر سنين".

وأضافت :"وشوفك أحلى شب بالدني وتضلك مزين حياتنا والأيام الجاية تحصلك كل الأشياء الحلوة، أنت أحلى وأغلى شئ صار بحياتنا، ياروح قلب ماما".

يُذكر أن باسكال طرحت، مؤخرًا، أحدث أغانيها "اتعذبت كفايا" باللهجة المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "اتعذبت كفايا"، من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش.