دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في ذكرى الأربعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى أربعين والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا صورة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" النهارده اليوم ٤٠ على فراقك يا أمي، اللهم نور لها قبرها و وسع مدخلها وآنس وحشتها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها و اكرم نزلها، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين".

وأضافت :"لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمدها برحمتك يا ارحم الراحمين،

اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وآراها مكانهم من الجنة وقل لها أدخلي من أي باب تشائين.

اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر و عذاب النار وانت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها أنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، اللهم ارجع نفسها إليك راضية مرضيه وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى نزلا لها".

وتابعت :"اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقاها هناك بزوجها، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا، اللهم واظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك و لا باقي إلا وجهك، اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والاخيار والأبرار، اللهم اكتبها عندك من الصابرين و جازها جزاء الصابرين".

وأكملت :" اللهم إنها في كفالتك و في ضيافتك فهل جزاء الضيف الا الاكرام و الإحسان، اللهم افتح لها ابواب جنتك و ابواب رحمتك اجمعين، اللهم اني اسالك يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال و والإكرام، أن تجعلها من الذين إذا احسنوا استبشروا، اللهم إني أسألك يا ارحم الراحمين أن تكون ممن بشرت عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان، اللهم إني أسألك لها الدرجات العلى من الجنة و ادخلها الجنة و أسألك لها خلاصا من النار سالمة وادخلها الجنة آمنة، اللهم أغفر لأمي وأبي وأرحمهم وأعف عنهم وأفتح أبواب السماء لروحهم برحمتك يا أرحم الراحمين".

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.