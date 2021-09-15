مي حريري تستغيث وتطلب المساعدة المالية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة اللبنانية مي حريري عن مرورها بأزمة مالية حاليا وأنّها تعيش وضعاً صعباً في بريطانيا.

ونشرت مي حريري مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وقالت مي :"أنا بوضع استثنائي مزفت وأنا عليا دعوة وضليت سنة وشوى ، من فضلكم أنا بحاجة لـ15 ألف جنيه، لأني مضطرة أدفعها للمحكمة، ولو في حد من اللي بيحبوني يعطيني المبلغ، وبرده له".

وأضافت :"السبب مش راح أحكيه دلؤتي، وإن شاء الله بتخلص المحكمة، وإذا قدرت أخد من القانون حق بحكيلكم السبب، السبب مش بسبب عائلتي ولا بنتي".

أعلنت الفنانة اللبنانية مي حريري إصابتها بالسلالة الهندية من فيروس كورونا، بعدما تلقت لقاح الفيروس بأسبوع واحد فقط، وذلك يوليو الماضي.

وقالت مي حريري، في تسجيل صوتي لـ"ET بالعربي"، إنها أصيبت بالفيروس بعد أن أخذت اللقاح منذ أسبوع، وأنه من السلالة الهندية، واعتذرت عن عدم استطاعتها استكمال الحديث بسبب تعبها الشديد قائلة: " ما في أحكي تعبانة".

يذكر أن مي حريري من مواليد 1972 في بيروت وأصدرت 3 ألبومات طيلة حياتها الفنية هم: "هسهر عيونه" و"حسن" و"عمري تاني".