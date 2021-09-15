أحمد حاتم يروج لفيلم "عروستي" وجميلة عوض تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان لفيلمه الجديد "عروستي"، المقرر طرحه بالسينمات 22 سبتمبر الجاري.

ونشر "حاتم" صورة تجمعه بالفنانة جميلة عوض من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :”أخاف أقول نتحسد، عروستي بالسينمات 22/9 إن شاء الله".

وعلقت الفنانة جميلة عوض :"أشمعنا أنت عندك كل الصور".

وتدور أحداث الفيلم في قالب رومانسي لايت كوميدي خفيف، من تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، وإنتاج إيهاب السرجاني.

فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، فاتن واصل، وندى أكرم.