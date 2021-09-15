هل تزوج تامر حسني سرا بعد انفصاله عن زوجته؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

تداولت أنباء، خلال الساعات الماضية، عن زواج الفنان المصري تامر حسني سرّا، من فنانة شابة شاركته في فيلمه “الفلوس”، بعد انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل.

وأثارت بسمة بوسيل الجدل بعدما نشرت عبر صفحتها على “إنستغرام” منشورا، ثم حذفته، قائلة: “يارب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري”.

من جانبه، تجاهل تامر حسني هذه الأنباء ولم يرد عليها، وأعلن عن إطلاق عطر يحمل توقيعهما، هو وزوجته، حيث تعاقدا معًا على أول إنتاج مشترك بينهما في عالم العطور الفرنسية.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إنه “من المقرر أن يتجه تامر وبسمة إلى فرنسا الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والاتفاق على مواعيد طرح أول إصدارهما”.

يذكر أن العلاقة بين تامر وبسمة كانت قد شهدت استقرارا بعد مرور نحو العام على الأزمة التي نشبت بينهما، وانتشرت أحاديث عن طلاقهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني واستعدادها لترتيب إجراءات الطلاق رسميا.