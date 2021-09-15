مدحت العدل يكشف لمصراوي تطورات أزمة تصاريح الحفلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الشاعر مدحت العدل "رئيس جمعية المؤلفين والملحنين"، اقتراب إنتهاء أزمة تراخيص الحفلات التي نشبت بين نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين والرقابة على المصنفات، بعد الجلسة التي عقدت مساء أمس الثلاثاء بحضور المخرج عمر عبد العزيز"رئيس اتحاد النقابات الفنية"

الشاعر مدحت العدل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"المناقشات مازالت جارية للوصول إلى صيغة توافق لحل أزمة الرسوم و حقوق الأداء العلني، بعد الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء وحضرها المخرج عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية، والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية".

وأضاف :"هناك اجتماع غير عادي لمجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين يقام يوم الأحد المقبل، وبعده يتم الكشف عن القرار الجماعي الذي من المقرر الوصول إليه مع الرقابة والنقابة".

جمعية المؤلفين والملحنين كانت قد أصدرت الأسبوع الماضي بيانا قالت فيه :"تابعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بدهشة وانزعاج موقف نقابة المهن الموسيقية من قرار إلزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا ،بفرقة موسيقية أو تسجيلات سمعية ، إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية، وهي ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام ١٩٣٩، ومن بعده القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤، ثم القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني".

ومن جانبه أعلن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، يوم الأحد الماضي، عن عقد اجتماعا لبحث الأزمة التي نشبت بينها وبين جمعية الملحنين والمؤلفين، والرقابة الفنية على المصنفات.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها فشل كل المداولات والاجتماعات التي عقدت مع الرقابة على المصنفات بعدم تحصيل أي مبالغ من الموسيقيين والمطربين والعازفين والـ DG والأجانب غير مستحقة وعلى غير صحيح القانون، ودعت الذين تم التحصيل منهم، إلى التوجه مقر النقابة ومعهم الإيصالات الدالة على التحصيل .