سمية الخشاب تكشف الأسرار مع أبلة فاهيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة سمية الخشاب والمطرب الشعبي محمود الليثي ضيفين على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة 11 مساءً، على قناة ON E.

وتكشف سمية العديد من الأسرار والكواليس في حياتها من خلال الأسئلة التي تحاصرها بها فاهيتا.

يبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".