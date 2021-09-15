“كانت طاقتي صفر".. الشاعر أمير طعيمة يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"بقيت أفضل الحمد لله" بتلك الكلمات وصف الشاعر الغنائي أمير طعيمة حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، موجها الشكر إلى زوجته " جيني" وأصدقائه وكل من سأل عنه.

أمير حرص على تأكيد تحسن حالته الصحية، وعبر صفحته في موقع تويتر، كتب :"شكرا على سؤالكم، أنا بقيت أفضل الحمد لله ".

وكان أمير قد كتب عبر صفحته في موقع فيس بوك،:"عايز أشكر كل أصدقائي وكل الناس اللي ما اعرفهمش شخصيا على سؤالكم عني، كانوا كام يوم صعبين، بس بقيت أفضل برحمة ربنا ومن بعده دعواتكم وتمنياتكم الطيبة، بعتذر عن الرسايل اللي ما ردتش عليها لأن فعلا كانت طاقتي صفر الكام يوم اللي فاتوا"

ووجه أمير الشكر إلى زوجته "جيني طعيمة"، وكتب :"شكرا يا حبيبتي علي كل حاجة وعلى كل اللي اتحملتيه، وأنا عارف انه ما كانش وقته خالص مع دخول المدارس بس مش بإيدي بقى ".

وكانت جيني "زوجة أمير" قد طلبت الدعاء له خلال الأيام الماضية، وعبر حسابها في موقع فيس بوك، كتبت : "بشكر كل الناس اللي بتتصل وتسأل على أمير، الحمد لله مش كورونا، ولكن هو تعبان وغير قادر على الرد على التليفون من 3 أيام، أرجوكم الدعاء ولما نتطمن هنطمن الجميع، ولو في شغل متأخر يا ريت يستنى".