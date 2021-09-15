فيديو| شيرين رضا تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "60 دقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة شيرين رضا، تفاصيل الشخصية الجديدة التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل "60 دقيقة"، الذي سيعرض في سبتمبر الجاري على منصة شاهد Vip.

وقالت الفنانة شيرين رضا خلال لقاء لها مع برنامج ET بالعربي: "أقوم بتجسيد دور محامية في مسلسل 60 دقيقة، والشخصية رسمية وكلاسيكية جدًا، ولم أكن أعلم مدى صعوبة كلام المحامين، وصيغة مرافعاتهم".

وأَضافت:"واجهت العديد من الصعوبات أثناء تصوير هذا العمل منها صعوبات الشخصية التي أجسدها، وأيضا صعوبات ظروف التصوير في لبنان في ظل أزمة الكهرباء والبنزين، وحزنت على حال لبنان وأهلها ولكن أتمنى لهم العودة أفضل من السابق".

وتابعت شيرين:"وقت التصوير كان في رطوبة وحر شديد والملابس التي كنا نرتديها ملابس شتوية".

ويشارك في مسلسل "60 دقيقة" كل من ياسمين رئيس و محمود نصر، شيرين رضا، وسوسن بدر، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.