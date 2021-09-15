حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأغنية "اماليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها "اماليا"، برفقة زوجها وأصدقائها المقربين.

ونشرت "مطاوع" مقطع فيديو من حفل العيد ميلاد، وأهدت لأبنتها أغنية خصصت لها باسمها "اماليا".

وعلقت حنان مطاوع على الفيديو :"عيد ميلاد أغلى مافي حياتي، ربنا يحفظك ويباركلي فيكي يا بنتي".

وأضافت :"شكر خاص لكل فريق عمل أغنية اماليا".

ومن ناحية أخرى، أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021.

ويشارك في بطولته طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.