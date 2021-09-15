صابرين تروج لحكاية "واحد في المية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة صابرين لحكاية "واحد في المية"، ضمن أحداث مسلسل "زي القمر"، المقرر عرضه السبت المقبل على شاشة "Cbc

في تمام الساعة الثامنة مساًء.

ونشرت صابرين بوستر العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"انتظروا زي القمر، حكاية واحد في المية إن شاء الله السبت القادم على قناة "Cbc" 8 بليل".

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر" شهد عرض حكايات "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

ومن ناحية أخرى يُعرض للفنانة صابرين حاليًا في السينمات فيلم "الإنس والنمس" بطولة: " محمد هنيدي ، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ومحمود حافظ"، ومن إخراج شريف عرفة.