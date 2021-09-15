سمية الخشاب:"توثيق الطلاق ضروري لحماية المرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن ضرورة توثيق طلاق المرأة حرصا على حقوقها القانونية.

وكتبت "سمية" منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"توثيق الطلاق ضروري لحماية المرأة والمحافظة على حقوقها القانونية، حقوق المرأة من حقوق الإنسان، فقه العصور الوسطى ملهوش مكان في القرن الـ21".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".