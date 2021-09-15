ديانا كرزون وزوجها يتبادلان الرسائل الرومانسية بمناسبة عيد زواجهما الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبادلت النجمة الأردنية ديانا كرزون، وزوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري، الرسائل الرومانسية بمناسبة عيد زواجهما الأول، حيث حل عليهما وبرفقتهما ابنتهما “سلمى”، التي ولدت قبل قرابة الـ3 أشهر.

وترك العمري منشوراً عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، عبر فيه عن كامل امتنانه ومحبته لزوجته ديانا كرزون، متمنياً أن تكون برفقته طوال عمره، واصفاً إياها بالأصيلة، وأنها بمثابة “بيت” خرج من البيت الأساسي وهو الزواج.

واعتبر العمري نفسه رابحاً بزواجه من ديانا كرزون، فكتب قائلاً: “كل مشروع بالدنيا ربح وخسارة واعتبار الزواج مشروع زي باقي المشاريع فهو أكيد معرض للربح والخسارة”. وعقب قائلاً: “الزواج ما بشبه أي مشروع بحياتك هو حياة مبنية على الاحترام والحب، هدفها تكوين أسرة جديدة بهدوء وسلام.. حياة تفاصيلها كثيرة من عند ستر وغطا على بعض لعند عالحلوة والمرة مع بعض”.

واختتم معاذ العمري منشوره، بالقول: “ونيال البيت اللي بطلع منه بيت.. كل سنة وأنتِ زوجتي وشريكة حياتي أم سلمى الأصيلة وربنا يجعل كل أيامنا هدوء وسلام”.

وسرعان ما جاء الرد من جانب ديانا كرزون، التي دونت أول تعليق على منشور زوجها معاذ العمري، متمنية أن يكون رفقتها ولا تحرم منه، فكتبت: “الله يخليلي ياك أبو سلمى.. ولا يحرمني منك”.

في السياق ذاته، حرصت ديانا كرزون على تدوين منشور لها عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، ثمنت فيه محبة زوجها معاذ العمري لها، مبينة أنه خاف عليها كثيراً عندما علم أنها “حامل”، ولفتت إلى أن أول عام من زواجهما مر سريعاً.

وأكدت كرزون حبها لزوجها، معتبرة أن وجود ابنتهما “سلمى” ساهم في ارتفاع أسهم حبهما، فكتبت: “Happy anniversary.. مثل اليوم من سنة صرنا لبعض، سنة مرت سريعة سنة كلها احترام وحب وزاد خوفك علي وحبك أول ما خبرتك إني حامل إحساس لا يوصف كمية الحب والمشاعر يلي كانت بهذي اللحظة كبيرة دموعنا دموع فرح واجتنا سلمى يلي كملت هالحب الله لا يحرمني منك ويخليلي ياك أنت وسلمى ونضل لبعض طول العمر بحبك أبو سلمى ١٤/٩/٢٠٢١♥️١٤/٩/٢٠٢٠ #معاذ_العمري #ديانا_كرزون”.

ودخلت ديانا كرزون ومعاذ العمري القفص الذهبي، في 14 سبتمبر من العام الماضي، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في “إنستغرام”، من خلال نشر صورة جمعتهما معاً، ورزقت ديانا ومعاذ بطفلتهما الأولى، في 22 يونيو الماضي.