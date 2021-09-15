كندة علوش تظهر بنحافة لافتة.. وتقول: “مهما كنتم تعبانين حاولوا تبتسموا!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشتهر الفنانة السورية بطاقتها الإيجابية، وابتسامتها العفوية، التي لا تفارق وجهها في المناسبات والمقابلات التلفزيونية، وهذا ما نراه في منشورها الأخير، الذي شاركت به جمهورها عبر “السوشيال ميديا”.

وأطلت علوش على متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام”، بصورة جديدة لفتت من خلالها الأنظار بنحافتها وإطلالتها العفوية، حيث حرصت على أن تكون على طبيعتها من دون مكياج، في محاولة لإيصال رسالتها إلى الجمهور، وهي عبارة عن: “مهما كنتم تعبانين زعلانين مضغوطين.. حاولوا تبتسموا.. من قلبكم حتحسوا براحة حقيقية، وحتريحوا الناس اللي حواليكن”.

على صعيد آخر، تشارك كندة علوش في مسلسل “بيت المعادي”، الذي سيعرض على إحدى المنصات الرقمية، ويتألف من 12 حلقة، وتشارك في بطولته الفنانات: كندة علوش، وإنجي المقدم، وتارا عماد.

كما نشرت علوش، مؤخراً، صوراً تجمعها بوالدتها، احتفالاً بعيد ميلادها، وعلقت كندة علوش على الصور بقولها: “مامي حبيبتي كل سنة وأنت حبيبة قلبي أحلى أم وأحلى رفيقة وأحلى تيتة لحيوة.. الله يخليلي ياكي ياروحي ولا يحرمني مني ويسعد قلبك على طول”.

أما آخر أعمال كندة علوش، فكان مشاركتها في مسلسل “إلا أنا”، في حكاية “ضي القمر” من إخراج أحمد حسن، وشارك في بطولة الحكاية: محمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب، وريهام نبيل، وياسمين موافي.