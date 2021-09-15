زوج درة زروق يتغزل بها.. وهي ترد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص رجل الأعمال المصري، هاني سعد، على أن يعبر عن حبه لزوجته الفنانة التونسية درة زروق، من خلال “السوشيال ميديا”، إذ اختار صورة رومانسية خطفت الأنظار، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين السعادة لهذا الثنائي الجميل. وعبر سعد، من خلال الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” عن حبه، قائلاً: “عش اللحظة بهدوء وشاهد جمال الجميع أمامك.. المستقبل سوف يعتني بنفسه.. اختر السعادة..”. واختتم كلامه بكلمة: “أحبك”.

وما كان من درة زروق سوى الرد عليه والتعبير عن حبها له أيضاً، واكتفت بوضع قلب أحمر ووجه ضاحك مليء بالقلوب.

يذكر أن الثنائي خطفا الأنظار في الفترة الأخيرة بعد ظهورهما معاً في أكثر من مناسبة واحتفال، وآخرها وجود الثنائي في إيطاليا، حيث حرصت الفنانة التونسية درة زروق على مشاركة جمهورها عبر “السوشيال ميديا” بعض الصور من أحدث ظهور لهما.

على صعيد آخر، كانت درة زروق قد احتفلت بنجاح حكاية “غالية”، التي قدمتها في مسلسل “زي القمر 2″، حيث لاقى دورها ردود فعل إيجابية، وشكرت الجمهور عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مغردة: “شكراً لكل من أشاد بمسلسل (زي القمر.. غالية)، من الصحافة والمتابعين والجمهور الغالي.. سعيدة بأنه نال إعجابكم وأتمنى أن أقدّم لكم دائماً أعمالاً متميزة”.

كما شاركت درة زروق في السباق الرمضاني الماضي 2021، من خلال مسلسل “بين السما والأرض”، من بطولة: هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، ونجلاء بدر، وغيرهم.

وتنتظر، حالياً، عرض فيلمها الجديد “الكاهن”، الذي يشارك في بطولته: جمال سليمان، حسين فهمي، إياد نصار، محمود حميدة، وفتحي عبدالوهاب، وعدد من النجوم.