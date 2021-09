سلسلة الأطفال “ماشا والدب”متوفرة لجمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت “مجموعة MBC” عن شراكتها الجديدة مع شركة الإعلام والإنتاج والتراخيص العالمية Animaccord الرائدة في إنتاج محتوى الأنيمشن، لتصبح MBC بذلك وكيلاً حصرياً لـ إحدى أشهر إنتاجات شركة Animaccord وهي سلسلة الأنيميشن الشهيرة “ماشا والدب –Masha and the Bear”.

وبموجب الإتفاقية، توفّر إدارة التراخيص والترويج التجاري في “مجموعة MBC” مروحة متكاملة من الخدمات والحلول التجارية والاستهلاكية لشركة Animaccord، بحيث تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ترويج المنتجات الاستهلاكية لعلامتها التجارية الشهيرة “ماشا والدب – Masha and the Bear”، وتعزيز حضور هذه العلامة الرائدة إن كان ذلك عبر المنصات الرقمية التابعة لـ مجموعة MBC” أو عبر شاشاتها وقنواتها، أو من خلال الفعاليات الترفيهية. بموازاة ذلك، تعرض MBC3 – قناة الأطفال الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- سلسلة “ماشا والدب – Masha and the Bear”، وذلك بموازاة عرض السلسلة نفسها على “شاهد Kids”، المكتبة المخصّصة للأطفال على منصة “شاهد” المنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC”.

تحظى سلسلة الأطفال “ماشا والدب – Masha and the Bear” التي ابتدعها أوليغ كوزوفكوف وأنتجتها شركة Animaccord Studio بشهرة عائلية واسعة حول العالم، إذ تُعد بمثابة ابتكار نوعي في عالم الرسوم المتحركة والأنيميشن، وذلك بعد أن أصبحت أول سلسلة كارتونية من نوعها تُنتَج بتقنية 3D CGI. ومن المعروف أن السلسلة ترتكز على قصص ومغامرات فتاة صغيرة مشاكسة تدعى ماشا ومعها صديقها الدب الطيب الذي يلازمها باستمرار ليحميها ويُبعد عنها المتاعب.

تعليقاً على هذه الاتفاقية، قال باسل الغصيني، رئيس قسم التراخيص والترويج التجاري في “مجموعة MBC”: “تُعدّ “ماشا والدب – Masha and the Bear” إحدى أشهر العلامات التجارية وأكثرها رواجاً على مستوى العالم، لذا يُسعدنا أن نكون الممثلين الرسميين لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. وأضاف غصيني: “تمتلك علامة “ماشا والدب – Masha and the Bear” مجموعة واسعة من الوكالات والتراخيص الحصرية والترويجية واسعة النطاق في العديد من المناطق حول العالم. بدورنا في MBC نمتلك خبرة واسعة في قطاع التراخيص وترويج العلامات التجارية مما يتيح لنا فتح باب جديد من أبواب النجاح لهذه العلامة التجارية في منطقتنا.”

من جانبه قال أشرف يونس، مدير قناتَي MBC Action وMBC3 في “مجموعة MBC”: “”نحن سعداء لاحتضان MBC3 سلسلة “ماشا والدب – Masha and the Bear”، التي تُعد إحدى أكثر مسلسلات الأنيميشن قرباً إلى قلوب الأطفال الذين يتفاعلون معها بكل محبة في كل مكان حول العالم”. وأضاف يونس: “لقد وجدَتْ “ماشا والدب – Masha and the Bear” بيتاً جديداً يحتضنهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن بدورنا نترقّب استضافة ماشا وأصدقائها على شاشتنا ومنصاتنا آملين أن يمضي مشاهدونا أوقاتاً ممتعة في متابعة إحدى برامجهم المُحببة على MBC3 قناة الأطفال الأولى في المنطقة”.

بدوره قال أليكسي ميركولوف، رئيس الشؤون التجارية في شركة Animaccord: “إن الرسوم المتحركة فائقة الجودة التي ننتجها تحظى بشهرة عالمية واسعة، يضاف إلى ذلك الإنجاز النوعي الذي نحققه اليوم على صعيد المسلسلات العائلية المُنتجة بتقنية الـ 4K.” وأضاف ميركولوف: “نحن سعداء للغاية بتعاوننا مع مجموعة إعلامية عملاقة على غرار “مجموعة MBC” التي نعتبرها وجهة مثالية لتطوير علامتنا التجارية “ماشا والدب – Masha and the Bear” على نحوٍ أفقيٍ وعامودي في المنطقة. نحن على يقين من أن “مجموعة MBC” ستوفر لمُنتجنا الفريد تجربة إعلامية استثنائية من حيث العرض والترويج وإدارة حقوق الملكية التجارية للمُستهلك والمُشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

الجدير بالذكر أن Animaccordهي شركة إعلامية وإنتاجية عالمية رائدة تتخصص في إنتاج محتوى الأنيمشن وغيره من أنماط المحتوى الإعلامي، إلى جانب التوزيع العالمي لحقوق عرض وبث وإدارة العلامات التجارية والمنتجات الاستهلاكية ذات الصلة. وتُعد سلسلة “ماشا والدب – Masha and the Bear” إحدى أبرز تلك العلامات التجارية المنضوية تحت مظلة Animaccord، إذ تُرجمت حتى الآن إلى 42 لغة، وعُرضت حول العالم في معظم القارات. وفي شهر يناير من العام الحالي 2021 تم تصنيفها ضمن قائمة “أكثر 5 مسلسلات طَلَباً حول العالم”، وذلك مِن قبل شركة Parrot Analytics المتخصصة في هذا القطاع، والتي تتخذ من لوس أنجلس – كاليفورنيا مقراً أساسياً لها”.