شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج يتحدى جائحة كورونا وينتهي من تصوير Knives Out 2 بعد طول انتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن انتهاء القائمين على فيلم Knives Out 2 بطولة النجم العالمي دانيال كريج من تصوير الجزء الثاني من السلسلة، بعد طول انتظار وعمليات تأجيل متكررة بسبب تفشي جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على صناعة السينما بشكل عام.

ونقلت التقاريرالتى نشرتها صحيفة collider، فإن الكاتب والمخرج ريان جونسون، أعلن انتهاء القائمين على الفيلم من عملية التصوير، مؤكداً على عدم وجود توقيت محدد لعرض الجزء الجديد، مضيفاً ان الفترة القادمة ستشهد عدة لقطات من الجزء الجديد فور الانتهاء من عمليات المونتاج.

وحسب موقع deadline فإن تفاصيل الحبكة الدرامية غير معروفة في الوقت الحالى، بخلاف عودة كريج لحل لغز آخر يدور حول مجموعة كبيرة من المشتبه بهم، ومن غير المعروف أيضًا من سيلعب أدوار أخرى فى الفيلم الذى من المقرر أن يبدأ إنتاجه هذا الصيف في اليونان، والعمل سيكون من إنتاج شركة Lionsgate ، ويدور الفيلم فى إطار جريمة ودراما وكوميديا.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم Knives Out بعد العثورعلى الروائى المتخصص في كتابة الجريمة "هارلان ثرومبى"، ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.