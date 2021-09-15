في لقاء سابق.. أصالة لمّحت إلى قصة حبهّا قبل زواجها من فائق حسن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شغلت الفنانة السورية أصالة نصري اهتمام الجمهور خلال الأيام الماضية، بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.

واتضح أنّ قصة الحب التي جمعتهما لم تكن وليدة اليوم، بل تعود إلى فترة طويلة، إذ لمّحت إليها من دون قصد خلال لقاء سابق لها في برنامج “ET بالعربي”.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج فيديو من اللقاء الذي قالت المطربة السورية خلاله إنها تُفضّل ارتداء اللون الأبيض منذ فترة وإنها ستستمر في ارتدائه، لافتةً إلى أنها ستعلن السبب خلال الفترة المقبلة.

ولمّحت إلى قصة حبها، وكتبت: “جاي على بالي الفترة المقبلة ألبس أبيض كتير، لأسباب سوف أفصح عنها فيما بعد”.

وكانت أصالة قد وجّهت رسالة إلى زوجها، أعربت خلالها عن حبها الشديد له، وتمنّت أنّ يعيشا حياة سعيدة من دون ألم.