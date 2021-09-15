بعد ظهوره في “شقة 6”.. صلاح عبدالله يتبرّأ من أدوار الشرّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يجسّد الفنان صلاح عبدالله دور عم ماهر بمسلسل “شقة 6″، الذي يُعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق نجاحاً كبيراً، وهو ما دفعه لنشر صورة لأدوار الشرّ التي قدمها عبر تاريخه. وجمعت الصورة، التي نشرها عبر “تويتر”، الشخصيات الشريرة التي قدمها، مثل دوره في فيلم حلاوة روح، وشخصيته في فيلم بنات العم.

وعلّق عبدالله على الصورة قائلاً: “هذه الشخصيات الشريرة والتي آخرها ماهر في “شقة ستة” مثلتها ولكنها لا تُمثلني والله”.

ومسلسل “شقة 6” من أعمال الإثارة والرعب والغموض، التي تُعرض عبر 15 حلقة، ويحاول أبطاله اكتشاف الحقائق والوصول إلى الإجابات التي يبحثون عنها.

و”شقة 6″ من بطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، وهيا فياض، قصة مصطفى يوري، وسعاد القاضي، وسيناريو وحوار سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.