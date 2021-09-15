شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور سهير المرشدي..حنان مطاوع تغني لابنتها في عيد ميلادها أغنية خاصة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها "اماليا" الثاني ، حيث نشرت فيديو الاحتفال علي حسابها بموقع "انستجرام"، وأشارت انها قدمت لـ "اماليا" اغنية خاصة بها، قامت هي وزوجها بغنائها كما تقول "اماليا" بعض الكلمات البسيطة في الأغنية وشكرت صناع الأغنية علي ما فعله من أجل اسعاد ابنتها وجعل الاحتفال مميز .





































وعلقت حنان مطاوع علي الاحتفال الذى حضرته والدتها الفنانة سهير المرشدي وعدد من الأصدقاء والاقارب بـ " عيد ميلاد أغلى ما فى حياتى، ربنا يحفظك ويباركلى فيكى يا بنتى..شكر خاص لكل فريق عمل اغنية (اماليا) ، الاغنية كلمات والحان / عبدالله حسن، وتوزيع / شريف حمدان، وهندسة صوت مهندس / محمد جودة وتم التسجيل في استديو التكامل تنسيق وادارة / شريف محمد".

وحصدت النجمة حنان مطاوع جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل الكسر" من مهرجان الأمل السينمائى الدولى الذى أقيم بدولة السويد، والذى عرض العام الماضى، وشارك حنان مطاوع في بطولته كل من رانيا شاهين وفاطمة عادل وخالد خطاب.

وعبرت حنان مطاوع عن سعادتها بالنجاح الذي حققته مؤخرًا في الكثير من الأعمال الفنية التي قدمتها سواء علي المستوي التليفزيوني او السينمائي، مؤكدة فرحتها بحصدها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دولى عن فيلم "قابل للكسر"، وذلك من مهرجان الأمل السينمائي الدولي الذي أقيم في ستوكهولم بدولة السويد.