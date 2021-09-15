شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يتعافى من أزمته الصحية: "كانوا كام يوم صعبين..وطاقتي كانت صفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافي الشاعر الغنائي أميرطعيمة بعد مروره بأزمة صحية، حيث كتب طعيمة علي حسابه بموقع فيس بوك:"عايزأشكر كل أصدقائي وكل الناس اللي ما اعرفهمش شخصيا علي سؤالكم عني..كانوا كام يوم صعبين بس بقيت أفضل برحمة ربنا ومن بعده دعواتكم وتمنياتكم الطيبة..بعتذر عن الرسايل اللي ما ردتش عليها لأن فعلا كانت طاقتي صفر الكام يوم اللي فاتوا"



امير طعيمة

كما شكر طعيمة زوجته وكتب "شكرا يا حبيبتي علي كل حاجة وعلى كل اللي اتحملتيه، و انا عارف انه ما كانش وقته خالص مع دخول المدارس بس مش بإيدي بقي ".

ومر أمير طعيمة بوعكة صحية مؤخرًا ، وأعلنت زوجته جيني عبر حسابها بموقع التواصل فيس بوك أنه لم يصب بفيروس كورونا، وإنما يمر بأزمة صحية حادة.

وكتبت: "بشكر كل الناس اللي بتتصل وبتسأل على أمير..الحمد لله مش كورونا ولكن هو تعبان، وغير قادر على الرد على التليفون من 3 أيام"

وأضافت: "أرجوكم الدعاء ولما نطمن هنطمن الجميع..ولو في شغل متأخر يا ريت يستنى".