شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوى مخرجًا لمسلسل منى زكى فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع مسلسل النجمة منى زكى على المخرج كريم الشناوى ليتولى مهمة إخراج المسلسل، المقرر أن تخوض به منى زكى السباق الرمضانى المقبل، وتكتبه ورشة الكاتبة مريم ناعوم، وإنتاج شركة ميديا هب.

كريم الشناوى يعقد حالياً جلسات عمل مع صناع المسلسل للبدء في التحضيرات الأولية للمسلسل، بالإضافة إلى رسم ملامح الشخصيات مع الكاتبة مريم ناعوم، من أجل الانتهاء من التحضيرات المبدئية والخوض في معاينة أماكن التصوير .

المخرج كريم الشناوى قدم العام الماضى مسلسل "خلى بالك من زيزى" بطولة الفنانين أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلى قاسم، نهى عابدين، بيومى فؤاد، أسماء جلال، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

منى زكى قدمت العام الماضى مسلسل "لعبة نيوتن " ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعدد أخر من الممثلين، تأليف وإخراج تامر محسن .