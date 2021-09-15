فيديو – مي حريري تستغيث لتستدين 20 ألف دولار أميركي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت الفنانة اللبنانية مي حريري في فيديو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، طالبة من متابعيها المساعدة في إقراضها مبلغ 15 ألف جنيه استرليني (20747 دولار أميركي).

وأوضحت طليقة الفنان اللبناني الراحل ملحم بركات أنهّا تحتاج إلى المال لأنها في وضع استثنائي، إذ اضطرت للبقاء في بريطانيا لمدة عام، بسبب قضية رفعها ضدها من وصفتهم بـ”الظالمين”.

وشدّدت على أنها ستستخدم الأموال من أجل تسديد نفقات الدعوى القضائية وإغلاقها، كي لا تؤّجل، وتُجبر على البقاء في المملكة المتحدة مدّة أطول.

وأشارت إلى أنّها ستتفق مع مقرضيها على كيفية تسديد ديونها بعد التخلص من الدعوى التي تمنعها من العودة إلى بلادها.